Ижевск подготовят к отопительному сезону к 1 сентября

В настоящее время готовность жилых домов к зиме в разных районах города составляет от 51% до 88%.

Ижевск. Удмуртия. Все потребителей в Ижевске подготовят к отопительному сезону к 1 сентября. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, такое поручение дал замглавы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный.

В настоящее время готовность жилых домов к зиме в разных районах города составляет от 51% до 88%.

«За прошлую неделю, с 31 июля по 6 августа, устранены 77 повреждений на магистральных и квартальных сетях. На следующей неделе планируется завершить гидравлические испытания на магистральных сетях, до 29 августа - на квартальных сетях. По программе технического перевооружения и реконструкции подрядные организации проводят работы на 230 объектах», - отмечается в сообщении пресс-службы.