Речь идет о Медведево, Люллях и Орловском.

Ижевск. Удмуртия. Газ планируют провести в несколько микрорайонов Ижевска в 2018 году. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, речь идет о Медведево, Люллях и Орловском.

Ориентировочная стоимость работ по перечисленным объектам составляет 5,9 млн (Медведево), 14 млн (Люлли) и 2,6 млн рублей (Орловское).

«Фактические объемы строительства в 2018 году будут определяться в первую очередь выделенными объемами финансирования», - уточняется в сообщении пресс-службы.