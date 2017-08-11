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      Газ планируют провести в несколько микрорайонов Ижевска

      17:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      138
      0

      Речь идет о Медведево, Люллях и Орловском.

      Ижевск. Удмуртия. Газ планируют провести в несколько микрорайонов Ижевска в 2018 году. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, речь идет о Медведево, Люллях и Орловском.

      Ориентировочная стоимость работ по перечисленным объектам составляет 5,9 млн (Медведево), 14 млн (Люлли) и 2,6 млн рублей (Орловское).

      «Фактические объемы строительства в 2018 году будут определяться в первую очередь выделенными объемами финансирования», - уточняется в сообщении пресс-службы.

      17:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия

       

       

       

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