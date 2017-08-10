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      Энергетики Удмуртэнерго рассказали ребятам из оздоровительного лагеря «Заря» об электрической грамотности

      14:30, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      14:30, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      104
      0
      #дети\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#МРСК Центра и Приволжья\n#МРСК\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
      104
      0

      В мероприятии приняли участие почти 100 ребят.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» провели занятие по электробезопасности в детском оздоровительном летнем лагере «Заря» Якшур-Бодьинского района республики. В нем приняли участие почти 100 ребят в возрасте от семи до одиннадцати лет.

      Специалисты Удмуртэнерго познакомили школьников, отдыхающих в лагере, с основными правилами электробезопасности, разъяснили значение установленных на энергообъектах предупреждающих знаков. Дети посмотрели тематический фильм и для закрепления знаний получили в подарок от энергетиков памятки и плакаты по электробезопасности. Чтобы участники урока лучше представляли себе работу электромонтеров, сотрудники компании продемонстрировали и дали примерить ребятам их экипировку: защитные каски, диэлектрические перчатки и боты.

       - До занятия я и не знал, что опасно не только прикасаться, но и приближаться к оборванным проводам. Оказывается, вокруг такого провода на земле образуется опасное поле, которое называется зоной шагового напряжения. Я научился правильно выходить из него гусиным шагом. Нужно очень медленно идти, приставляя пятку к носку. Это нелегко, ведь ноги нельзя отрывать от земли, — поделился впечатлениями о полученных знаниях воспитанник 5 отряда ЛОК «Заря» Дима Морозов.

      Присоединившись к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «#Вместе Ярче», сотрудники энергопредприятия рассказали ребятам для чего и как нужно экономить электроэнергию, поговорили о бережном отношении к природе, подсказали простые и эффективные способы энергосбережения.

      Подобные занятия представители Удмуртэнерго проводят регулярно в рамках комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, целью которой, в том числе, является предупреждение детского травматизма. С начала лета аналогичные мероприятия уже прошли во многих детских оздоровительных и пришкольных лагерях республики. 

      14:30, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      104
      0
      #дети\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#МРСК Центра и Приволжья\n#МРСК\n#Удмуртия

       

       

       

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