Энергетики Удмуртэнерго рассказали ребятам из оздоровительного лагеря «Заря» об электрической грамотности

В мероприятии приняли участие почти 100 ребят.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» провели занятие по электробезопасности в детском оздоровительном летнем лагере «Заря» Якшур-Бодьинского района республики. В нем приняли участие почти 100 ребят в возрасте от семи до одиннадцати лет.

Специалисты Удмуртэнерго познакомили школьников, отдыхающих в лагере, с основными правилами электробезопасности, разъяснили значение установленных на энергообъектах предупреждающих знаков. Дети посмотрели тематический фильм и для закрепления знаний получили в подарок от энергетиков памятки и плакаты по электробезопасности. Чтобы участники урока лучше представляли себе работу электромонтеров, сотрудники компании продемонстрировали и дали примерить ребятам их экипировку: защитные каски, диэлектрические перчатки и боты.

- До занятия я и не знал, что опасно не только прикасаться, но и приближаться к оборванным проводам. Оказывается, вокруг такого провода на земле образуется опасное поле, которое называется зоной шагового напряжения. Я научился правильно выходить из него гусиным шагом. Нужно очень медленно идти, приставляя пятку к носку. Это нелегко, ведь ноги нельзя отрывать от земли, — поделился впечатлениями о полученных знаниях воспитанник 5 отряда ЛОК «Заря» Дима Морозов.

Присоединившись к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «#Вместе Ярче», сотрудники энергопредприятия рассказали ребятам для чего и как нужно экономить электроэнергию, поговорили о бережном отношении к природе, подсказали простые и эффективные способы энергосбережения.

Подобные занятия представители Удмуртэнерго проводят регулярно в рамках комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, целью которой, в том числе, является предупреждение детского травматизма. С начала лета аналогичные мероприятия уже прошли во многих детских оздоровительных и пришкольных лагерях республики.