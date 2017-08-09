Закрытую свалку под Ижевском засадят клевером и люцерной

В Удмуртии начали рекультивацию полигона, закрытого почти 20 лет назад.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали рекультивацию закрытой ижевской свалки на Сарапульском тракте. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики, в настоящее время завершается выравнивание территории.

«Телу свалки будет придана форма полушара. Такая форма идеально подходит для предупреждения попадания осадков и, кроме того, для отсыпки потребуется минимальный объем грунта», - отмечают специалисты.

Осенью планируется соорудить водоотводную канаву, чтобы фильтрат можно было собирать и вывозить на очистные сооружения; засыпать свалку грунтом толщиной 1,8 м; отсыпать и выровнять плодородный слой толщиной 20 см, а также укрепить откосы полигона. Весной 2018 года территорию засадят многолетними травами – клевером, донником, люцерной.

Стоит отметить, что работы на полигоне ведутся в рамках национального проекта «Чистая страна». Из федерального бюджета на его реализацию выделят 87,7 млн рублей, еще 24,7 млн рублей добавит республиканская казна.

Напомним, что недействующая ижевская свалка ТБО находится на 12 км Сарапульского тракта. Ею пользовались с 1946 под 1998 год, за это время накопилось 10,5 млн кубометров мусора. Общая площадь свалки – 11,3 га.