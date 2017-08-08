Более 100 домов в Ижевске останутся без горячей воды

С 8 по 22 августа в городе пройдет 28 этап гидравлических испытаний теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 107 домов останутся без горячей воды. С 8 по 22 августа в городе пройдет 28 этап гидравлических испытаний теплосетей, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

В этой период ГВС не будет по адресам:

- 40-й км 29, 33;

- 40 лет ВЛКСМ 55;

- Чугуевского 9;

- Володарского 52;

- Воровского 8, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 120, 122, 124;

- Восточная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

- Гольянский поселок 1;

- Карла Либкнехта 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Карлутская 1а, 5, 7, 13;

- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 77, 81, 81в, 83, 85;

- Ленина 98, 98а, 100, 102;

- Марата 1, 2а;

- Орджоникидзе 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27б, 27в, 28а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 39, 41а;

- Прасовский 2, 4;

- Промышленная 25, 27, 31, 35, 52;

- Циолковского 9, 13, 15, 20.