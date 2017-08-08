Сквер и офис появятся за зданием администрации Ижевска

Для этого участок на улице Пушкинской сдадут в аренду на три года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится новый сквер. Его разобьют за зданием администрации города на улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, для этого участок сдадут в аренду на три года.

Аукцион по продаже права на аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, провели 4 августа. Торги выиграло ООО «Автобан», предложив за первый год пользования 15,34 млн рублей.

Согласно условиям договора, компания обязана будет подготовить концепцию благоустройства сквера и проект планировки. Площадь сквера составит не менее 6000 кв. м.

Кроме того, на участке построят офисное здание площадью не более 600 кв. м. и высотой не более двух этажей. Завершить строительство нужно будет за 3 года, благоустройство – на год раньше.