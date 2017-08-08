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      Сквер и офис появятся за зданием администрации Ижевска

      11:39, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:39, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      364
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#город
      Фото: @arzik2
      364
      0

      Для этого участок на улице Пушкинской сдадут в аренду на три года.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится новый сквер. Его разобьют за зданием администрации города на улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, для этого участок сдадут в аренду на три года.

      Аукцион по продаже права на аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, провели 4 августа. Торги выиграло ООО «Автобан», предложив за первый год пользования 15,34 млн рублей.

      Согласно условиям договора, компания обязана будет подготовить концепцию благоустройства сквера и проект планировки. Площадь сквера составит не менее 6000 кв. м.

      Кроме того, на участке построят офисное здание площадью не более 600 кв. м. и высотой не более двух этажей. Завершить строительство нужно будет за 3 года, благоустройство – на год раньше.

      11:39, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      364
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#город

       

       

       

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