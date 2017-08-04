Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

Ижевск. Удмуртия. 7,5 млн рублей потратит Ижевск на срезку газонов в центре города. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

По информации пресс-службы муниципалитета, работы проведутся на площади 50 тыс. кв. метров.

«За несколько лет на газонах скопились остатки песчано-соляной смеси и сейчас на многих участках грунт выше уровня бордюров. Поэтому во время дождей грунт вымывается на проезжую часть. Чтобы этого не происходило, по поручению главы города Ижевска Юрия Тюрина, грунт будет срезаться в уровень с бордюром. Пока такую работу будем проводить на центральных улицах города», - сообщил Алексей Красноперов.