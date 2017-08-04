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      Объем муниципального долга Ижевска составляет 5,6 млрд рублей

      15:05, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:05, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
      Фото: @arzik2
      166
      0

      По уточненному варианту бюджета этого года, ожидается объем доходов в размере 12,937 млрд рублей, расходов – 13,203 млрд рублей, дефицит – 266 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Объем муниципального долга Ижевска на 1 июля 2017 года составляет 5,6 млрд рублей. Как сообщила журналистам замглавы администрации города - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова, по уточненному варианту бюджета этого года, ожидается объем доходов в размере 12,937 млрд рублей, расходов – 13,203 млрд рублей, дефицит – 266 млн рублей.

      За первое полугодие бюджет Ижевска исполнен по доходам на 44,1%, по расходам - на 45,3% от плана. Дефицит составил 278 млн рублей.

      Нурмухаметова также отметила, что на 1 июля 2017 кредиторская задолженность составляет 1,443 млрд рублей.

      Начальник управления финансов также рассказала, что основными причиной снижения доходного потенциала является уменьшение норматива отчислений по налогу на доход физлиц, пересмотр кадастровой стоимости земли в связи с постановлением правительства Удмуртии (от 30.11.2015), а также оспаривание кадастровой стоимости земли в судах.

      «Из-за этого снизилось поступление НДФЛ и земельного налога. В 2015 году это 1,7 млрд рублей, в 2017 году ожидаются поступления в размере 400 млн рублей, из-за чего собственный доходный потенциал снизился более чем на один млрд рублей», - рассказала Нурмухаметова.

      Помимо этого, замглавы сказала, что с 2014 по 2016 годы объем мобилизованных налоговых доходов с территории Ижевска вырос со 102 млрд до 113 млрд рублей. По данному показателю среди 17 городов ассоциации городов Поволжья Ижевск занимает 3 место после Казани и Перми. Темп роста составил 110,8 процента, что соответствует среднему показателю по ПФО.

      В тоже время по доле налоговых доходов, остающихся в бюджете после налогового перераспределения по уровням бюджетов, Ижевск занимает последнее, 17 место.

      «Таким образом, с каждого мобилизованного налогового рубля в бюджете города остается 3 копейки», - отметила Нурмухаметова.

      Также власти города проводят работу с коммерческими банками. В 2017 году проведено 7 аукционов по перекредитованию, в августе объявлены еще 4 аукциона с начальными ставками 9,75 и 9,83 процентов. Основная цель – рефинансирование действующих ставок. За 2017 за счет этого хотят сэкономить 83 млн рублей.

      15:05, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

       

       

       

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