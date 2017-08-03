  • $ 60.58 ↑
  • € 71.69 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Чиновники администрации Ижевска получили строгий выговор за «отсутствие диалога с жителями»

      13:53, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      13:53, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      560
      0
      #благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      560
      0

      Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

      Ижевск. Удмуртия. Чиновники администрации Ижевска получили строгий выговор за «отсутствие диалога с жителями».  Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

      По словам градоначальника, речь идет о ситуации, которая возникла во дворе на улице Репина,1.

      «С утра на аппаратном совещании разобрали ситуацию по ремонту придомовой территории Репина, 1. Несогласованность действий с подрядчиком, отсутствие диалога с жителями со стороны городских служб привели к негативным последствиям – собственники не получили разъяснений, просто не понимали, что происходит с их двором», - написал Тюрин.

      Ремонты во дворах проходят в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды».

      «Поэтому участие и контроль всех, кто так или иначе задействован в проведении работ, должны быть максимальными», - уточнил глава Ижевска.

      В итоге выговоры получили замглавы по градостроительству и благоустройству Владимир Нестеренко, начальник управления благоустройства Алексей Красноперов, руководитель службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Федулов и глава Индустриального района Любовь Зайцева.

      «Таких ситуаций быть не должно», - заключил Юрий Тюрин.

      Юрий Тюрин

      С утра на аппаратном совещании разобрали ситуацию по ремонту придомовой территории Репина, 1. Несогласованность действий с подрядчиком, отсутствие диалога с жителями со стороны городских служб...

      13:53, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      560
      0
      #благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      17:02, 27 июля, 2017
      7031

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      6434
      10:01, 01 августа, 2017

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      5645
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5300
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5197
      09:56, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      4743

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2214
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1152
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      900
      10:04, 30 июля, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      771
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      860

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      723
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      721
      18:33, 01 августа, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      664
      18:36, 28 июля, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      630
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      Парк Кирова в Ижевске

      Порыв трубопровода на улице Майской в Ижевске