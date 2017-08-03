Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

Ижевск. Удмуртия. Чиновники администрации Ижевска получили строгий выговор за «отсутствие диалога с жителями». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

По словам градоначальника, речь идет о ситуации, которая возникла во дворе на улице Репина,1.

«С утра на аппаратном совещании разобрали ситуацию по ремонту придомовой территории Репина, 1. Несогласованность действий с подрядчиком, отсутствие диалога с жителями со стороны городских служб привели к негативным последствиям – собственники не получили разъяснений, просто не понимали, что происходит с их двором», - написал Тюрин.

Ремонты во дворах проходят в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды».

«Поэтому участие и контроль всех, кто так или иначе задействован в проведении работ, должны быть максимальными», - уточнил глава Ижевска.

В итоге выговоры получили замглавы по градостроительству и благоустройству Владимир Нестеренко, начальник управления благоустройства Алексей Красноперов, руководитель службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Федулов и глава Индустриального района Любовь Зайцева.

«Таких ситуаций быть не должно», - заключил Юрий Тюрин.