Подробности визита главного госжилинспектора России в столицу Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис прилетел с рабочим визитом в столицу Удмуртской Республики. В Ижевске заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации побывал на двух объектах, которые полным ходом готовят к предстоящей зиме. В ходе диалога городские и региональные власти, а также директор УКСА Ярослав Балобанов рассказали федеральному чиновнику о подготовке к отопительному сезону, концессионном соглашении и тех изменениях, которые прошли в городе спустя два с половиной года после того, как город на Иже прославился на всю страну своим коммунальным коллапсом.
Подробности в материале корреспондента ИА «Сусанин».
Визит Андрея Чибиса в Ижевск
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-01.
Сусанин / Андрей Чибис в Ижевске: пришел, увидел, похвалил - Статьи
Ижевск. Удмуртия. Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис прилетел с рабочим визитом в столицу Удмуртской Республики. В Ижевске заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации побывал на двух объектах, которые полным ходом готовят к предстоящей зиме.