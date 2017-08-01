Андрей Чибис в Ижевске: пришел, увидел, похвалил

Подробности визита главного госжилинспектора России в столицу Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис прилетел с рабочим визитом в столицу Удмуртской Республики. В Ижевске заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации побывал на двух объектах, которые полным ходом готовят к предстоящей зиме. В ходе диалога городские и региональные власти, а также директор УКСА Ярослав Балобанов рассказали федеральному чиновнику о подготовке к отопительному сезону, концессионном соглашении и тех изменениях, которые прошли в городе спустя два с половиной года после того, как город на Иже прославился на всю страну своим коммунальным коллапсом.

Подробности в материале корреспондента ИА «Сусанин».

Визит Андрея Чибиса в Ижевск Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-01.