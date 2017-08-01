Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. В здании бывшего Индустриального техникума на набережной ижевского пруда откроют отель Hilton. Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«Помните старый техникум на набережной, который продали. Там будет отель «Хилтон», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время экскурсии, которую он проводил для первого вице-премьера России Игоря Шувалова

Также было отмечено, что в 2018 году на набережной могут сделать тестовое благоустройство, как в Саратове на вокзальной площади.