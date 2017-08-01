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      В здании бывшего Индустриального техникума на набережной ижевского пруда откроют отель Hilton

      17:10, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:10, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      248
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      248
      0

      Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. В здании бывшего Индустриального техникума на набережной ижевского пруда откроют отель Hilton. Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «Помните старый техникум на набережной, который продали. Там будет отель «Хилтон», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время экскурсии, которую он проводил для первого вице-премьера России Игоря Шувалова

      Также было отмечено, что в 2018 году на набережной могут сделать тестовое благоустройство, как в Саратове на вокзальной площади.

      17:10, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      248
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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