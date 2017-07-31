При этом судебные приставы несколько часов ждали, когда собственник вывезет товар и оборудование.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли ларек на остановке «Торговый техникум» на улице 9 Января. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, перед этим судебные приставы несколько часов ждали, когда собственник вывезет товар и оборудование.

«Собственник торговой точки неоднократно игнорировал решения суда о самостоятельном демонтаже ларька, требования судебного пристава об исполнении требований исполнительного документа также не выполнял. И даже получив уведомление о принудительном демонтаже ларька, действий по его закрытию не предпринял», - отмечается в сообщении пресс-службы управления.

К слову, ларек на улице 9 Января – вторая торговая точка, которую снесли в 2017 году в Ижевске. Месяц назад под руководством приставов был демонтирован павильон на остановке «Главпочтамт» на улице Кирова. Всего в управлении находится 10 производств о сносе ларьков. Так, самостоятельно за демонтаж взялись владельцы точек на улицах Союзной, Спортивной и Молодежной.