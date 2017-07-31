Более 30 новых остановок появятся в Ижевске до конца года

Русские названия на новых навесах продублируют на удмуртском языке.

Ижевск. Удмуртия. 31 новая остановка появится в Ижевске до конца года. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, стоимость одного навеса составляет 170 тыс. рублей. Всего на установку новых комплексов потратят 9,9 млн рублей.

С начала года в городе уже появились 4 остановки – на улице Песочной (остановка «Телецентр»), проезде Дерябина (остановка «Станкострой»), улице Кирова («Главпочтамт») и улице Холмогорова («Школа № 83»).

«В этом году на всех вновь установленных комплексах будут размещены названия остановки на двух языках: русском и удмуртском», - отмечают городские власти.

Работы по установке табличек с названием остановки начнутся уже на этой неделе.

Напомним, ранее прокуратура обязала власти Ижевска оборудовать 7 остановочных комплексов.