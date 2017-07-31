Завершены 50% работ на самом крупном и сложном объекте реконструкции теплосетей в Ижевске

В рамках проекта «RE:конструкция» Удмуртских коммунальных систем на этом объекте обновляют порядка 10 км сетей отопления и горячего водоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Техперевооружение системы отопления и горячего водоснабжения на улице Сабурова в Ижевске завершится 31 августа. По словам директора компании «Удмуртские коммунальные системы» Ярослава Балобанова, данный объект явятся одним из наиболее сложных, за указанный срок предстоит полностью обновить 10 км трубопроводов.

Реконструкция теплосетей на улице Сабурова Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-28.

Стоимость обновления сетей, которое реализуется в рамках концессионного соглашения и программы «RE:конструкция» в микрорайоне на Сабурова, оценивается в 35 млн рублей.

Трубы здесь не меняли уже порядка 40 лет, и за это время они подверглись сильнейшей коррозии, которая является основной причиной аварийных порывов. По словам замдиректора подрядной организации «Удмуртгазстрой» Павла Матяшова, коммуникации здесь были похожи на решето и уже не выдержали бы нового отопительного сезона. Поэтому их капитальная замена является жизненно необходимой.

Теплоэнергетики гарантируют, что трубопроводы отопления и ГВС без каких-либо проблем прослужат 25 лет. Они сделаны из современных износостойких материалов, не подверженных коррозии.

На сегодняшний день завершена половина запланированных работ.

По словам Ярослава Балобанова, в результате реконструкции жители микрорайона получат надежную систему отопления и горячего водоснабжения, качественный тепловой ресурс. Кроме того, будут качественно благоустроены придомовые территории, дворы, где проводятся эти масштабные ремонтные работы.