Сумма наказания составила 1250 тыс. рублей.
Ижевск. Ижевскую УК «Жилфонд» оштрафовали за нарушение лицензионных требований. Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции Удмуртии, сумма наказания составила 1250 тыс. рублей.
Согласно информации ГЖИ, коммунальщики начислили плату собственникам 82 домов в рамках расторгнутых с ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» договоров.
«Госжилинспекцией возбуждены еще два административных дела в отношении управляющей организации, формируются пять административных дел в отношении директора», - говорится в сообщении.
По результатам этих дел директора могут дисквалифицировать.