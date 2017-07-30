Сумма наказания составила 1250 тыс. рублей.

Ижевск. Ижевскую УК «Жилфонд» оштрафовали за нарушение лицензионных требований. Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции Удмуртии, сумма наказания составила 1250 тыс. рублей.

Согласно информации ГЖИ, коммунальщики начислили плату собственникам 82 домов в рамках расторгнутых с ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» договоров.

«Госжилинспекцией возбуждены еще два административных дела в отношении управляющей организации, формируются пять административных дел в отношении директора», - говорится в сообщении.

По результатам этих дел директора могут дисквалифицировать.