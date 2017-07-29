Празднования пройдут в воскресенье, 30 июля.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат в Ижевске в День военно-морского флота. Празднования пройдут в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

В этот день с 9:30 до 10:00 перекроют улицы:

- Коммунаров, на участке от переулка Верхне-Узенького до Лихвинцева;

- Наговицына, на участке от Коммунаров до Пушкинской;

- Пушкинскую, на участке от Красногеройской до переулка Широкий;

- Красную, на участке от переулка Широкий до Лихвинцева;

- Максима Горького, на участке от Бородина до переулка Широкий;

- Милиционную, на участке от переулка Широкий до Бородина.

В это время там пройдет шествие организации "Ветераны Вооруженных сил России".