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      В Ижевске хотят ввести новую модель управления городским хозяйством

      17:40, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:40, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      35
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#снег\n#зима\n#уборка\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      35
      0

      Об этом на встрече с работниками завода «Купол» рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хотят ввести новую модель управления городским хозяйством. Об этом на встрече с работниками завода «Купол» рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «С уборкой улиц, не только межквартальных, было плохо, одним словом безобразие, я успел это застать, во льду тротуары, навалены сугробы по всем улицам. 17 августа мы подводим итог, мы три месяца над этим трудимся. Речь идет и о дополнительном финансировании для уборки, и о смене модели управления хозяйством в городе», - сказал врио главы Удмуртии, отвечая на вопрос о том, как будет выстроена работа по уборке снега в Ижевске предстоящей зимой.

      По словам Бречалова, перед руководством столицы Удмуртии поставлена задача сохранить город чистым и безопасным для передвижения водителей и пешеходов даже зимой.

      «Задача поставлена такая: либо мы находим возможности для того, чтобы город зимой был чистый и безопасный для движения пешеходов и транспорта, либо сами в 5 утра каждое утро выходим. Это без шуток. Серьезно. Если мы не умеем управлять и не можем найти выход, <…> тогда будем выезжать сами и чистить. Так мы и договорились», - уточнил Бречалов.

      Врио главы Удмуртии также отметил, что группой руководит и.о. министра энергетики Иван Маринин.

      17:40, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      35
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#снег\n#зима\n#уборка\n#Александр Бречалов

       

       

       

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