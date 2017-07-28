Пропажу обнаружили во время полива растений.

Ижевск. Удмуртия. Цветы украли с арки на улице 10 лет Октября в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, пропажу обнаружили в среду, 26 июля, во время полива растений.

О похищении уже сообщили в отдел полиции №5 Индустриального района Ижевска. Свидетелей происшествия просят звонить по телефонам: 41-43-30, 41-43-33, 41-43-40.

«Уважаемые горожане! Мы все хотим видеть улицы благоустроенными и красивыми. Давайте будем бережно относиться к объектам, украшающим наш город», - обратились к населению в администрации Ижевска.

Это уже не первый случай похищения горожанами растений. В июне этого года любители природы украли из благоустроенного сквера на улице Татьяны Барамзиной две туи.