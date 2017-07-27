Перелеты из Пензы, Самары и Нижнего Новгорода в Ижевск возобновят с августа

Финансировать их будут принимающая и отправляющая стороны.

Ижевск. Удмуртия. Авиаперелеты из Пензы, Самары и Нижнего Новгорода в Ижевск возобновят с 1 августа 2017 года. Перечень субсидируемых в текущем году маршрутов опубликовали на сайте Росавиации.

Рейс Пенза-Ижевск будет летать два раза в неделю, Самара-Ижевск – пять раз в неделю, Нижний Новгород-Ижевск – три раза в неделю. Перевозчиком будет авиакомпания «Оренбуржье».

Финансирование перелетов будет совместным: за счет принимающего и отправляющего региона.