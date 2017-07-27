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      Перелеты из Пензы, Самары и Нижнего Новгорода в Ижевск возобновят с августа

      13:12, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      13:12, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      98
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#авиарейсы
      98
      0

      Финансировать их будут принимающая и отправляющая стороны.

      Ижевск. Удмуртия. Авиаперелеты из Пензы, Самары и Нижнего Новгорода в Ижевск возобновят с 1 августа 2017 года. Перечень субсидируемых в текущем году маршрутов опубликовали на сайте Росавиации.

      Рейс Пенза-Ижевск будет летать два раза в неделю, Самара-Ижевск – пять раз в неделю, Нижний Новгород-Ижевск – три раза в неделю. Перевозчиком будет авиакомпания «Оренбуржье».

      Финансирование перелетов будет совместным: за счет принимающего и отправляющего региона.

      13:12, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      98
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#авиарейсы

       

       

       

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