В рейтинге столица Удмуртии расположилась на 35 месте, поднявшись на 4 строчки за год.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск по качеству работы коммунальных служб оказался выше Перми, но ниже Казани. В рейтинге, подготовленном сайтом Domofond, столица Удмуртии расположилась на 35 месте, поднявшись на 4 строчки за год.

Соседи Ижевска – Казань и Пермь – заняли 17 и 67 места соответственно. Уфимцы отдали своему городу 59 место, а кировчане – 55.

Лидером рейтинга стали два города из ХМАО – Нижневартовск и Сургут, тройку лидеров замкнули Набережные Челны. Москва по результатам опроса заняла 7 место (+3 строчки), а Санкт-Петербург остался на 11.

Примечательно, что наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Старом Осколе, Новороссийске и Севастополе – +25, +20 и +14 позиций. Рыбинск, напротив, опустился сразу на 32 строки вниз – до 89 места. Томск и Курган потеряли 15 и 18 позиций соответственно.

Самыми худшими по мнению респондентов стали Ярославль и Махачкала (99 и 100 место).

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Я доволен работой коммунальных служб». В опросе принял участие 258 441 респондент. В Ижевске опросили почти 2 тыс. человек.