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      Ижевск по качеству работы коммунальных служб оказался выше Перми, но ниже Казани

      10:06, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:06, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      150
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      150
      0

      В рейтинге столица Удмуртии расположилась на 35 месте, поднявшись на 4 строчки за год.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск по качеству работы коммунальных служб оказался выше Перми, но ниже Казани. В рейтинге, подготовленном сайтом Domofond, столица Удмуртии расположилась на 35 месте, поднявшись на 4 строчки за год.

      Соседи Ижевска – Казань и Пермь – заняли 17 и 67 места соответственно. Уфимцы отдали своему городу 59 место, а кировчане – 55.

      Лидером рейтинга стали два города из ХМАО – Нижневартовск и Сургут, тройку лидеров замкнули Набережные Челны. Москва по результатам опроса заняла 7 место (+3 строчки), а Санкт-Петербург остался на 11.

      Примечательно, что наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Старом Осколе, Новороссийске и Севастополе – +25, +20 и +14 позиций. Рыбинск, напротив, опустился сразу на 32 строки вниз – до 89 места. Томск и Курган потеряли 15 и 18 позиций соответственно.

      Самыми худшими по мнению респондентов стали Ярославль и Махачкала (99 и 100 место).

      В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Я доволен работой коммунальных служб». В опросе принял участие 258 441 респондент. В Ижевске опросили почти 2 тыс. человек. 

      10:06, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      150
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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