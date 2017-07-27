В Ижевске состоялась очередная комиссия по ликвидации задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет города

Глава города Юрий Тюрин отметил: «Не платить налоги - значит развивать бизнес за счет социально незащищенного населения. Этого допустить нельзя».

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин 26 июля провел очередное заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города.

На заседании были заслушаны представители организаций, у которых имеется задолженность перед бюджетом города Ижевска и внебюджетными фондами, нарушения трудового законодательства. Это ООО «Группа «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ», гаражно-строительный кооператив «МАЛИНОВАЯ ГОРА», ИП Абдульменев А.Ф., ИП Тимшина И.А., ИП Пономарева Г.Г., ИП Сваткова И.Е., ИП Борисов Д.В., ИП Кудрявцев А.С., ООО «Системы генерации».

«Когда организации сознательно уходят от уплаты налогов в бюджет города и другие бюджеты в расчете, что будет банкротство предприятия и платить не придется, вся эта информация однозначно передается в силовые органы. Мы со своей стороны прерываем с ними все договорные отношения. Некоторые вопросы требуют другого подхода. Есть малые предприятия, которые из-за неумелого менеджмента рухнули, а долги остались. Человек готов отдать долг, но не может разом этого сделать. Мы тоже пойдем навстречу, если будет представлен понятный график. Подход к каждому должнику будет персональный, с рассмотрением всех деталей. Единственно, что итогом должно быть погашение задолженности. Для тех, кто сознательно уходит от оплаты, будет самый беспощадный подход с привлечением силовых органов», - подчеркнул глава Ижевска Юрий Тюрин.

«В целом по результатам проведенных комиссий мы наблюдаем снижение дебиторской задолженности и по налогам, и по собственным доходам. В рамках подготовки к данной комиссии неплательщикам были направлены уведомления по задолженности по налогам. Конкретно «Ижметаллургмонтаж» погасил задолженность по налогу на доходы физических лиц в размере 11 млн рублей. Я бы хотела обратиться ко всем организациям, имеющим задолженность перед фондами и налоговой инспекцией, чтобы они не дожидались наших обращений, а своевременно уплачивали налоги», - отметила заместитель главы администрации Ижевска - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова.

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