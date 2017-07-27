  • $ 59.91 ↑
  • € 69.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске временно ограничат движение транспорта по улице 30 лет Победы

      08:30, 27 июля, 2017
      08:30, 27 июля, 2017
      246
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: arzik2
      246
      0

      С 23:00 28 июля до 4:00 31 июля пройдет аварийный ремонт ливневой канализации.

      Ижевск. Удмуртия. Временно ограничат движение транспорта по улице 30 лет Победы в Ижевске из-за ремонта ливневой канализации. Соответствующее распоряжение подписал и.о. первого заместителя главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

      С 23:00 28 июля до 4:00 31 июля на участке от улицы Кирова до улицы 1-я Подлесная по направлению движения в центре.

      Также напомним, что на это время также ограничат движение троллейбуса №9 и закроют троллейбус по маршруту №6.

      08:30, 27 июля, 2017
      246
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10050

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      9730
      08:00, 25 июля, 2017

      Фото и видео эксклюзивной Lada Vesta SW Cross ижевского автозавода появились в соцсетях

      3365
      15:45, 20 июля, 2017

      Руководителя «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от налогов

      2734
      18:14, 21 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2675
      13:25, 25 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1047

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      957
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      841
      09:10, 21 июля, 2017

      В Госдуме России одобрили введение запрета на бесплатный провоз багажа

      714
      10:20, 20 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      686
      18:01, 22 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1547

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      803
      17:40, 23 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      802
      11:20, 21 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      798
      15:30, 22 июля, 2017

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      788
      23:40, 20 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание террориста и долги по кредитам

      26 июля, 2017

      Задержание террориста

      26 июля, 2017

      Склад с оружием обнаружен в Ижевске

      26 июля, 2017