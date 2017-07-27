В Ижевске временно ограничат движение транспорта по улице 30 лет Победы

С 23:00 28 июля до 4:00 31 июля пройдет аварийный ремонт ливневой канализации.

Ижевск. Удмуртия. Временно ограничат движение транспорта по улице 30 лет Победы в Ижевске из-за ремонта ливневой канализации. Соответствующее распоряжение подписал и.о. первого заместителя главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

С 23:00 28 июля до 4:00 31 июля на участке от улицы Кирова до улицы 1-я Подлесная по направлению движения в центре.

Также напомним, что на это время также ограничат движение троллейбуса №9 и закроют троллейбус по маршруту №6.