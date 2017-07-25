Шесть новых скверов появятся в Глазове

До конца октября в городе откроют сквер на улице Калинина в левобережном районе.

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют открыть шесть новых скверов. Об этом, выступая на форуме «Единой России» «Городская среда» в Краснодаре сообщил глава Глазова Олег Бекмеметьев.

Одним из северов станет площадка по улице Калинина в левобережном районе. Открыть ее намерены до конца октября. «Сам сквер будет предназначен для разных категорий горожан. Это будут и пожилые люди, могут на скамеечках посидеть и пообщаться. Молодые семьи могут прогуливаться вместе с детьми. Там будут игровые зоны. Зоны для дискуссионных площадок. Не буду открывать все секреты этого сквера», - сказал Бекмеметьев журналистам.

В ближайшие дни начнется работа в зеленой зоне у музыкальной школы по улице Кирова. Площадка должна стать комфортной для отдыха горожан.