Движение транспорта временно ограничат по улице Красная в Ижевске

Запрет начнет действовать с 28 июля на участке от «Эспланады» до здания № 263 по улице Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно ограничат движение транспорта по улице Красная. Соответствующее распоряжение подписал и.о. первого заместителя главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

Причиной такого решения стало проведение работ по строительству жилого комплекса.

Ограничение будет действовать на участке от «Эспланады» до здания № 263 по улице Карла Маркса с 28 июля до окончания строительных работ.