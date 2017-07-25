Автолюбителей просят выбирать пути объезда ремонтируемого участка.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт на дороге Ижевск – Воткинск завершат к 25 августа. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, до этого времени автолюбителей просят выбирать пути объезда участка, на котором ведутся работы.

В настоящее время дорожники приводят в порядок более 5,6 км дороги в районе поселка Италмас. Рабочие заканчивают укладку выравнивающего слоя мелкозернистого асфальтобетона. После этого дорогу зальют пятисантиметровым слоем щебено-мастичного асфальтобетона. Кроме того, предстоит провести выравнивание и укрепление обочин.

«Движение на трассе частично перекрыто. Согласно контракту, объект должен быть сдан 25 августа 2017 года», - говорится в сообщении дорожного ведомства.

Стоит отметить, что ремонт ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». К работам в районе Италмаса дорожники приступили после того, как завершили первый участок – в районе поворота на деревню Болгуры.