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      В Ижевске 45 домов остались без горячей воды

      12:29, 24 июля, 2017
      12:29, 24 июля, 2017
      387
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#вода
      Фото: pixabay.com
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      Гидравлические испытания магистральных теплосетей начались в Индустриальном районе города.

      Ижевск. Удмуртия. 45 домов в Индустриальном районе Ижевска остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

      С 24 июля по 6 августа прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

      - улица Базисная 13, 13а, 17, 31а;

      - улица Зенитная 5а, 9, 9а, 11;

      - улица Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9;

      - улица Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89;

      - улица Ленина 77, 77а, 79, 81;

      - улица Лихвинцева 76;

      - улица Парковая 1, 3, 4б, 7, 9;

      - улица Советская 49;

      - улица Спартаковский 2;

      - улица Тельмана 12, 14, 16;

      - улица Удмуртская 252а, 264б, 268, 272, 366;

      - улица Фронтовая 2, 4.

      12:29, 24 июля, 2017
      387
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#вода

       

       

       

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