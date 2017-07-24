В Ижевске 45 домов остались без горячей воды

Гидравлические испытания магистральных теплосетей начались в Индустриальном районе города.

Ижевск. Удмуртия. 45 домов в Индустриальном районе Ижевска остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

С 24 июля по 6 августа прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

- улица Базисная 13, 13а, 17, 31а;

- улица Зенитная 5а, 9, 9а, 11;

- улица Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9;

- улица Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89;

- улица Ленина 77, 77а, 79, 81;

- улица Лихвинцева 76;

- улица Парковая 1, 3, 4б, 7, 9;

- улица Советская 49;

- улица Спартаковский 2;

- улица Тельмана 12, 14, 16;

- улица Удмуртская 252а, 264б, 268, 272, 366;

- улица Фронтовая 2, 4.