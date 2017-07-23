Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии ведется ремонт на 9 участках.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт трассы Ижевск – Люк завершили раньше срока. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, работы велись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дорожники уложили два слоя асфальтобетонной смеси, выровняли и укрепили обочины, нанесли разметку. В настоящий момент объект готов к сдаче.

Всего в рамках проекта в Удмуртии ведется ремонт на 9 участках. В порядок предстоит привести более 55 км дорог. Еще 32 объекта отремонтируют в Ижевске. На текущий момент выполнен ремонт 26 городских улиц.