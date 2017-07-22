Движение транспорта ограничат в Можге из-за праздника «Вардавар»

Запрет будет действовать 23 июля с 11:00 до 17:00.

Можга. Удмуртия. В Можге ограничат движение для всей техники, кроме общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры приняты из-за празднования республиканского армянского праздника «Вардавар».

Ограничение будет действовать 23 июля с 11:00 до 17:00 по следующему маршруту: улица Можгинская – от улицы Наговицына до улицы Короленко, улица Интернациональная – от здания типографии до улицы Можгинская.

Объехать этот участок можно по улицам Наговицына, Садовая, Красная, Нагорная, Родниковая, Пролетарская.