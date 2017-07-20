На данный момент бригады уложили два слоя асфальта и начали работу по приведению в порядок лотков, которые обеспечат сток воды в накопительную станцию.

Ижевск. Работы на улице Партизанской в Ижевске планируют закончить к 15 августа. По словам градоначальника Юрия Тюрина, бригады уложили два слоя асфальта и начали работу по приведению в порядок лотков, которые обеспечат сток воды в накопительную станцию.

Ремонт улицы Партизанской в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-20.

«Долго не могли согласовать с жителями вопрос отвода воды. Вариантов было много, но часть была просто невыполнима, поэтому в прошлом году ремонт мы отложили и за этот период нашли предложения, приемлемые для бюджета», - сказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин.

По его словам, сейчас на месте ведется работа по сооружению лотков. По ним вода будет попадать в колодец, затем по трубам перекачиваться через железнодорожный переезд в водоотводную канаву, насосную станцию, после чего будет утекать в Иж.

«Сейчас мы асфальт здесь уложим. Здесь два слоя. Жители все в курсе, они согласились с этим проектом. Поэтому мы сделаем здесь отрезок пути. Это, конечно, не снимает вопроса полностью отвода ливневых стоков с микрорайона, но это дорогостоящий проект», - сказал Юрий Тюрин.

Градоначальник также отметил, что городские власти будут искать способы включения проекта «в какую-либо программу».

«Но эти местные решения позволяют нам приводить город в порядок. Помимо этого места есть еще три, где решаются локально проблемы ливневых канализаций», - уточнил Тюрин.

Он также отметил, что проливные дожди показали, что ситуация в городе тяжелая, но по сравнению с другими большими населенным пунктами «у нас не было случаев подтопления до остановки общественного транспорта, либо затопления машин под крыши».

Также в городе помимо улицы Партизанской ремонтируют еще несколько участков дорог. Результаты работы подрядных организаций оценивают не только сотрудники регионального Миндортранса, но и независимые эксперты.

Так, в четверг, 20 июля, представители негосударственной экспертной организации строительно-технических и судебных экспертиз провели забор керн с участка улицы Карла Либкнехта, где уложили 1,5 км нового асфальта. Работы обошлись в почти в 33 млн рублей.