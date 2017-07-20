Жители нескольких улиц Сарапула останутся без холодной воды

21 и 22 июля там пройдут работы по запуску нового водопровода.

Сарапул. Удмуртия. Одна улица и частный сектор Сарапула останутся без холодной воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 9:00 21 июля до 8:00 22 июля там пройдут работы по запуску нового водопровода.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

- улица Лесная: ТСЖ Еф. Колчина, 74;

- резервный ввод с улицы Интернациональной МУЗ «Сарапульский Роддом».

Жилые дома в частном секторе:

- улица Интернациональная 8а, 47а, 49а, 91, 93, 93а, 108, 108а, 90, 92, 96, 98, 98а, 100, 102, 102а, 104а, 106;

- улица 1-я Дачная 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53;

- переулок Дачный 7, 9,11, 22, 13, 20, 24, 15,26;

- улица Некрасова 28, 23а, 30, 32, 34, 34а;

- поселок Новосельский.

Произойдет снижение давление холодной воды в нижней части города - в микрорайонах «Поворот», «Обувная фабрика», «Ж.Д вокзал», промышленная зона улицы Азина (ООО «Сарапульский дрожжепивзавод», ООО «Восточный, ОАО Милком, ООО «Сарапульская Птицефабрика»).