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      Жители нескольких улиц Сарапула останутся без холодной воды

      13:51, 20 июля, 2017
      13:51, 20 июля, 2017
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      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода
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      21 и 22 июля там пройдут работы по запуску нового водопровода.

      Сарапул. Удмуртия. Одна улица и частный сектор Сарапула останутся без холодной воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 9:00 21 июля до 8:00 22 июля там пройдут работы по запуску нового водопровода.

      Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

      - улица Лесная: ТСЖ Еф. Колчина, 74;

      - резервный ввод с улицы Интернациональной МУЗ «Сарапульский Роддом».

      Жилые дома в частном секторе:

      - улица Интернациональная 8а, 47а, 49а, 91, 93, 93а, 108, 108а, 90, 92, 96, 98, 98а, 100, 102, 102а, 104а, 106;

      - улица 1-я Дачная 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53;

      - переулок Дачный 7, 9,11, 22, 13, 20, 24, 15,26;

      - улица Некрасова 28, 23а, 30, 32, 34, 34а;

      - поселок Новосельский.

      Произойдет снижение давление холодной воды в нижней части города - в микрорайонах «Поворот», «Обувная фабрика», «Ж.Д вокзал», промышленная зона улицы Азина (ООО «Сарапульский дрожжепивзавод», ООО «Восточный, ОАО Милком, ООО «Сарапульская Птицефабрика»).

      13:51, 20 июля, 2017
      153
      0
      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода

       

       

       

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