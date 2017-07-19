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      Ограничение движения на улице Пушкинской в Ижевске продлили до пятницы

      17:25, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      17:25, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      203
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт
      Фото: @arzik2
      203
      0

      Ранее коммунальщики обещали завершить работы к 20:00 вторника, 18 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Ограничение движения на кольце на перекрестке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске продлили до пятницы, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

      «Специалисты центральной ремонтной службы УКС постоянно работают на объекте двумя бригадами в две смены: с 08:00 утра до 20.00 вечера и с 20:00 вечера до 08:00 утра. Они нацелены завершить этот сложный и объемный ремонт в пятницу, 21 июля. До того времени на разворотном кольце по-прежнему будет действовать ограничение для движения транспорта», - говорится в сообщении.

      Напомним, с 15 июля для транспорта будут закрыты 2 полосы (левая и центральная) кольца по направлению к улицам Чугуевского и Максима Горького. Ранее коммунальщики обещали завершить работы к 20:00 вторника, 18 июля.

      Автолюбителям планируют продумывать пути объезда этого перекрестка. Горожанам, передвигающимся на общественном транспорте, нужно быть готовыми к пробкам в районе кольца.

      17:25, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      203
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт

       

       

       

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