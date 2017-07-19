Ограничение движения на улице Пушкинской в Ижевске продлили до пятницы

Ранее коммунальщики обещали завершить работы к 20:00 вторника, 18 июля.

Ижевск. Удмуртия. Ограничение движения на кольце на перекрестке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске продлили до пятницы, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

«Специалисты центральной ремонтной службы УКС постоянно работают на объекте двумя бригадами в две смены: с 08:00 утра до 20.00 вечера и с 20:00 вечера до 08:00 утра. Они нацелены завершить этот сложный и объемный ремонт в пятницу, 21 июля. До того времени на разворотном кольце по-прежнему будет действовать ограничение для движения транспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июля для транспорта будут закрыты 2 полосы (левая и центральная) кольца по направлению к улицам Чугуевского и Максима Горького. Ранее коммунальщики обещали завершить работы к 20:00 вторника, 18 июля.

Автолюбителям планируют продумывать пути объезда этого перекрестка. Горожанам, передвигающимся на общественном транспорте, нужно быть готовыми к пробкам в районе кольца.