В Сарапуле из-за крестного хода ограничат движение транспорта

Колонна пройдет по улицам города в четверг, 20 июля, с 18:30 до 19:00.

Сарапул. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Сарапула по мере движения Казанского крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг, 20 июля, с 18:30 до 19:00 колонна пройдет по следующему маршруту: улица Оползина – улица Надежды Дуровой — улица Раскольникова – Никольская церковь (улица Раскольникова, 83а).





Наша справка:

Сарапульский крестный ход – один из старейших в России проводится с 1657 года в память о чудесном избавлении Сарапула и окрестностей от эпидемии чумы принесением из Николо-Березовки чудотворного образа Святителя Николая, а поскольку совпадал с празднованием Явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани 8 (21 по новому стилю) июля – назывался «Казанским».