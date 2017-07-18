В Ижевске улицы Камбарская, Ленина и Молодежная остались без горячей воды

С 18 по 30 июля там пройдут гидравлические испытания магистральных теплосетей города.

Ижевск. Удмуртия. Жители улиц Камбарской, Ленина и Молодежная в Ижевске остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 18 по 30 июля там пройдут гидравлические испытания магистральных теплосетей.

Нагрев горячей воды прекратят по следующим адресам:

- улица Камбарская 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- улица Ленина 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;

- улица Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а.

Трубопроводы, которые проходят испытания, отмечены на схеме.