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      В Ижевске улицы Камбарская, Ленина и Молодежная остались без горячей воды

      15:10, 18 июля, 2017
      15:10, 18 июля, 2017
      186
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода\n#жилищно-коммунальные услуги\n#отключения
      Фото: pixabay.com
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      С 18 по 30 июля там пройдут гидравлические испытания магистральных теплосетей города.

      Ижевск. Удмуртия. Жители улиц Камбарской, Ленина и Молодежная в Ижевске остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 18 по 30 июля там пройдут гидравлические испытания магистральных теплосетей.

      Нагрев горячей воды прекратят по следующим адресам:

      - улица Камбарская 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

      - улица Ленина 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;

      - улица Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а.

      Трубопроводы, которые проходят испытания, отмечены на схеме.

      22 этап.jpg

      15:10, 18 июля, 2017
      186
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода\n#жилищно-коммунальные услуги\n#отключения

       

       

       

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