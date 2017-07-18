5 млн рублей попросил «Ижметмаш» у властей Ижевска на подготовку к отопительному сезону

800 тыс. рублей предприятие уже получило.

Ижевск. Удмуртия. Руководство котельной «Ижметмаш», которая обеспечивает теплом микрорайоны «Столичный» и «Буммаш», попросило у властей Ижевска 5 млн рублей финансовой помощи. Как рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель главы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный, эти деньги пойдут на подготовку к отопительному сезону.

800 тыс. рублей из запрошенной суммы организация уже получила. При этом на сегодняшний день долг «Ижметмаша» перед городом составляет 24 млн рублей.

Сегодня предприятие находится в сложном финансовом положении.

«Это привело к блокировке счетов, во-первых. Во-вторых, у предприятия возникли задолженности перед поставщиками ресурсов, и были введены ограничения по газу, по электроэнергии. Фактически завод остановился. В том числе остановлена работа по подготовке котельной», - сказал Сергей Задорожный.

Один из акционеров, который одновременно является кредитором – «Ак Барс Банк», заблокировал юридическое оформление строительства магистрали, которая должна обеспечивать теплом микрорайоны «Столичный» и «Буммаш», на территории завода и отказал в оформлении договора сервитута.

Чтобы договориться с собственниками завода, власти города начали процедуру изъятия земельных участков (земля, на которой расположен завод, является муниципальной собственностью, находится в долгосрочной аренде «Ижметмаша») и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас «Ак Барс Банк» согласился на строительство перемычки, которую по плану должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года. При этом Задорожный отметил, что они надеются на то, что магистраль будет готова раньше.

Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Удмуртских коммунальных систем, сейчас начались работы по зачистке территории завода, демонтажу старой трассы и завезли сваи для будущей эстакады.

Отметим, что котельная АО «Буммаш-Энерго» - АО «Ижметмаш» является основным поставщиком тепловой энергии в отопительном периоде, обеспечивающей два микрорайона: «Столичный» и «Буммаш», в которых проживает более 40 тыс. человек. В зону действия котельной попадают 272 объекта, в том числе - 223 многоквартирных дома, 25 детских садов, 10 школ, 11 оздоровительных учреждений и 20 производственных организаций.