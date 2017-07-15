Движение транспорта ограничат в Ижевске во время празднования Дня военно-морского флота

30 июля временно нельзя будет передвигаться на автомобиле на центральных улицах города.

Ижевск. 30 июля в столице Удмуртии на акватории пруда пройдут мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. В связи с этим временно ограничат движение транспорта на центральных улицах, сообщили в пресс-службе Администрации города.

С 9.30 до 10.00 нельзя будет передвигаться на автомобиле на участке от переулка Верхне-Узенького до улицы Лихвинцева; улице Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская; от Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы. Лихвинцева; от Красной на участке от переулка Широкий до улицы Лихвинцева; улицы М. Горького на участке от переулка Широкий до улицы Лихвинцева; от Милиционной на участке от переулка Широкий до уицы. Лихвинцева и набережной Ижевского пруда.