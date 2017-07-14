В Ижевске сузят разворотное кольцо на перекрестке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта

С 15 по 18 июля на этом участке пройдут работы по ремонту теплотрассы.

Ижевск. Удмуртия. Проезжую часть на разворотном кольце перекрестка улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске сузят. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 09:00 15 июля до 20:00 18 июля там пройдет ремонт теплотрассы.

Для транспорта будут закрыты 2 полосы (левая и центральная) по направлению к улицам Чугуевского и Максима Горького. Из-за этого ожидается затруднение движения автомобилей и общественного транспорта. Автомобилистам, пассажирам автобусов и троллейбусов стоит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.