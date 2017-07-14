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      В Ижевске сузят разворотное кольцо на перекрестке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта

      17:06, 14 июля, 2017
      17:06, 14 июля, 2017
      256
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#УКС\n#ремонт дорог\n#ограничения\n#ремонт
      Фото: @arzik2
      256
      0

      С 15 по 18 июля на этом участке пройдут работы по ремонту теплотрассы.

      Ижевск. Удмуртия. Проезжую часть на разворотном кольце перекрестка улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске сузят. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 09:00 15 июля до 20:00 18 июля там пройдет ремонт теплотрассы.

      Для транспорта будут закрыты 2 полосы (левая и центральная) по направлению к улицам Чугуевского и Максима Горького. Из-за этого ожидается затруднение движения автомобилей и общественного транспорта. Автомобилистам, пассажирам автобусов и троллейбусов стоит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. 

      17:06, 14 июля, 2017
      256
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#УКС\n#ремонт дорог\n#ограничения\n#ремонт

       

       

       

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