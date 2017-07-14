На этот раз испытания сетей продлятся до 21 июля.

Сарапул. Удмуртия. В жилых домах Сарапула повторно отключат горячую воду. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, 19 июля в городе вновь стартуют гидравлические испытания.

«Специалисты <…> проверят трубопроводы на прочность после проведенных работ по устранению повреждений, выявленных в ходе первых опрессовок. Теплоэнергетики напоминают горожанам, что на период гидравлических испытаний будет прекращена подача горячей воды», - говорится в сообщении.

Первый этап испытаний завершился в городе в начале июня. В результате было выявлено более 60 повреждений на магистральных и квартальных тепловых сетях. Специалисты устранили их, однако теперь состояние сетей нужно проверить заново.

На этот раз отключение продлится до 21 июля.