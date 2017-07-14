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      Дорожники к 15 сентября завершат работы на западном обходе Ижевска

      13:37, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:37, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      156
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      Фото: vk.com/ГУП УР Удмуртавтодор
      156
      0

      Сейчас идет укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

      Ижевск. Дорожники к 15 сентября завершат работы на западном обходе Ижевска. Как сообщается в группе предприятия «Удмуртавтодор» Вконтакте, сейчас на объекте идет укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

      «Затяжные дожди внесли коррективы в работу дорожников, специалисты <…> сфокусировались на бетонных работах – замене водоотводящих лотков и фрезеровании изношенного слоя дорожной одежды. Асфальтобетонные группы ждали хорошей погоды. Как только распогодилось, началась укладка асфальта», - говорится в сообщении.

      На 14-киломтеровом участке работ Малопургинского дорожного управления, работы завершены на 20%. Закончены работы по замене водоотводящих лотков, ведется демонтаж и замена бордюров на остановках. Осталось уложить два слоя асфальтобетона, выровнять и укрепить обочины и нанести разметку.

      Согласно заключенному контракту объект «Обход Ижевска на подъездной автодороге к  Перми, Удмуртская Республика» должен быть сдан заказчику работ ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 15 сентября 2017 года.

      13:37, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      156
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

       

       

       

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