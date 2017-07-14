Сейчас идет укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

Ижевск. Дорожники к 15 сентября завершат работы на западном обходе Ижевска. Как сообщается в группе предприятия «Удмуртавтодор» Вконтакте, сейчас на объекте идет укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

«Затяжные дожди внесли коррективы в работу дорожников, специалисты <…> сфокусировались на бетонных работах – замене водоотводящих лотков и фрезеровании изношенного слоя дорожной одежды. Асфальтобетонные группы ждали хорошей погоды. Как только распогодилось, началась укладка асфальта», - говорится в сообщении.

На 14-киломтеровом участке работ Малопургинского дорожного управления, работы завершены на 20%. Закончены работы по замене водоотводящих лотков, ведется демонтаж и замена бордюров на остановках. Осталось уложить два слоя асфальтобетона, выровнять и укрепить обочины и нанести разметку.

Согласно заключенному контракту объект «Обход Ижевска на подъездной автодороге к Перми, Удмуртская Республика» должен быть сдан заказчику работ ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 15 сентября 2017 года.