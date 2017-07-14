В Ижевске на улице Дзержинского ограничили движение транспорта

С 14 по 17 июля на участке дороги пройдет ремонт теплотрассы между остановками общественного транспорта «Трамвайное кольцо» и «Техучилище».

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничили в Ижевске на улице Дзержинского. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальными системам, на одном из участков дороги пройдет ремонт теплосетей.

С 09:00 14 июля до 17:00 17 июля по направлению к центру города будет закрыта крайняя правая полоса дороги со стороны дома №23, между остановками общественного транспорта «Трамвайное кольцо» и «Техучилище».