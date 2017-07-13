Троллейбусы № 6, 9 будут курсировать согласно расписанию.

Ижевск. Удмуртия. Движение трамваев в городке Металлургов в Ижевске остановят на двое суток. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, связано это с ремонтными работами.

Движение трамваев № 1 и 7 между остановками «магазин Океан» и «городок Металлургов» остановят в субботу, 15 июля, в 00:30 и возобновят в понедельник, 17 июля, в 03:00.

«Владельцы проездных на трамвай могут воспользоваться ими для поездки в троллейбусе. Троллейбусы № 6, 9 будут курсировать согласно расписанию», - отмечается в сообщении.