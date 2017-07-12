Ранее специалисты Роспотребнадзора разрешили купаться на двух пляжах.

Воткинск. Удмуртия. Только один пляж официально открыли в Воткинске. Как сообщает пресс-служба администрации города, купаться разрешено на пляже, расположенном на улице Шпалозаводской в районе Берёзовка.

Городской пляж открыли 5 июля.

«В остальных местах выставляются запрещающие знаки», - отмечается в сообщении городских властей.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора разрешили купаться на двух пляжах в Воткинске. Всего по Удмуртии проверку прошли 6 мест отдыха.

Накануне, 11 июля, синоптики сообщили о возвращении в Удмуртию лета. С четверга дождей в республике не ожидается. В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов по Цельсию, по ночам температура воздуха составит до 10-15 градусов.