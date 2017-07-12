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      Только один пляж официально открыли в Воткинске

      09:00, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
      210
      0
      #Воткинск\n#город\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пляж\n#летний отдых
      Фото: @arzik2
      210
      0

      Ранее специалисты Роспотребнадзора разрешили купаться на двух пляжах.

      Воткинск. Удмуртия. Только один пляж официально открыли в Воткинске. Как сообщает пресс-служба администрации города, купаться разрешено на пляже, расположенном на улице Шпалозаводской в районе Берёзовка.

      Городской пляж открыли 5 июля.

      «В остальных местах выставляются запрещающие знаки», - отмечается в сообщении городских властей.

      Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора разрешили купаться на двух пляжах в Воткинске. Всего по Удмуртии проверку прошли 6 мест отдыха.

      Накануне, 11 июля, синоптики сообщили о возвращении в Удмуртию лета. С четверга дождей в республике не ожидается. В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов по Цельсию, по ночам температура воздуха составит до 10-15 градусов.

      09:00, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
      210
      0
      #Воткинск\n#город\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пляж\n#летний отдых

       

       

       

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