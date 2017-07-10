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      В Ижевске началась замена магистральной теплотрассы на перекрестке Кирова и Нижней

      16:26, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:26, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы
      Фото: УКС
      159
      0

      Общая протяженность коммуникаций, которые предстоит полностью обновить, - 120 метров.

      Ижевск. В Ижевске началась замена магистральной теплотрассы на перекрестке Кирова и Нижней. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, общая протяженность коммуникаций, которые предстоит полностью обновить, - 120 метров.

      Отметим, что сеть, участок которой попал под замену, является одной из основных тепловых артерий в Октябрьском районе города. Она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение более 180 домов и учреждений в Металлурге. 

      Специалисты отмечают, что процесс раскопки коммуникаций и строительно-монтажных работ неизбежно будет связан с ограничениями для движения транспорта.

      Перекладка труб под проезжей частью и ограничения для движения по улице Кирова пройдут в 3 этапа:

      - первый этап затронул проезжую часть по направлению движения в центр города, дорога в месте проведения ремонта сужена, но движение автомобилей не прекращено;  

      - второй этап замены тепломагистрали представляет особенную трудность, поскольку будет связан с демонтажем трамвайных путей и временной приостановкой движения этого вида транспорта;

      - на третьем этапе работы затронут проезжую часть по направлению движения в сторону Металлурга – она также будет частично перекрыта, но движение автомобилей не будет прекращено.  

      О завершении первого этапа работ и начале следующих УКС будут сообщать дополнительно.

      16:26, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы

       

       

       

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