Общая протяженность коммуникаций, которые предстоит полностью обновить, - 120 метров.

Ижевск. В Ижевске началась замена магистральной теплотрассы на перекрестке Кирова и Нижней. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, общая протяженность коммуникаций, которые предстоит полностью обновить, - 120 метров.

Отметим, что сеть, участок которой попал под замену, является одной из основных тепловых артерий в Октябрьском районе города. Она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение более 180 домов и учреждений в Металлурге.

Специалисты отмечают, что процесс раскопки коммуникаций и строительно-монтажных работ неизбежно будет связан с ограничениями для движения транспорта.

Перекладка труб под проезжей частью и ограничения для движения по улице Кирова пройдут в 3 этапа:

- первый этап затронул проезжую часть по направлению движения в центр города, дорога в месте проведения ремонта сужена, но движение автомобилей не прекращено;

- второй этап замены тепломагистрали представляет особенную трудность, поскольку будет связан с демонтажем трамвайных путей и временной приостановкой движения этого вида транспорта;

- на третьем этапе работы затронут проезжую часть по направлению движения в сторону Металлурга – она также будет частично перекрыта, но движение автомобилей не будет прекращено.

О завершении первого этапа работ и начале следующих УКС будут сообщать дополнительно.