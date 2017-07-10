В Глазове реконструируют дом, построенный в 1891 году

В 1930-е годы он принадлежал спиртоводочному заводу, потом — жилищному управлению.

Глазов. Удмуртия. В Глазове реконструируют аварийный дом, построенный в 1891 году. Кк сообщает пресс-служба городской администрации, в 1930-е годы он принадлежал спиртоводочному заводу, потом — жилищному управлению.

Здание включено в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, планируемая дата переселения жильцов 17 квартир — 1 сентября этого года.

После расселения жильцов Межведомственная комиссия примет решение о начале реконструкции объекта. Источником финансирования станут средства инвестора — принять участие в торгах готов глазовский ЛВЗ.

По планам в здании, которое станет административно-офисным, появится музей завода.