Речь идет об участке между улицами Удмуртской и Кооперативной.

Ижевск. В Ижевске из-за ремонта теплотрассы временно закрыли движение по улице Красногеройской. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, речь идет об участке между улицами Удмуртской и Кооперативной.

«Ограничение будет действовать с 09:00 7 июля до 17:00 8 июля. Это связано с заменой теплотрассы под проезжей частью улицы Красногеройской», - говорится в сообщении коммунальщиков.

Работы проводятся в рамках планового проекта технического перевооружения квартальных теплосетей в соседнем микрорайоне домов по улице Лихвинцева.