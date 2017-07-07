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      В Ижевске из-за ремонта теплотрассы временно закрыли движение по улице Красногеройской

      11:55, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:55, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: google.ru/maps
      155
      0

      Речь идет об участке между улицами Удмуртской и Кооперативной.

      Ижевск. В Ижевске из-за ремонта теплотрассы временно закрыли движение по улице Красногеройской. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, речь идет об участке между улицами Удмуртской и Кооперативной.

      «Ограничение будет действовать с 09:00 7 июля до 17:00 8 июля. Это связано с заменой теплотрассы под проезжей частью улицы Красногеройской», - говорится в сообщении коммунальщиков.

      Работы проводятся в рамках планового проекта технического перевооружения квартальных теплосетей в соседнем микрорайоне домов по улице Лихвинцева.

      11:55, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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