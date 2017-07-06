В Козьем парке Ижевска в очередной раз затопило пешеходный мост

Фотографию в редакцию «Сусанина» отправили читатели.

Ижевск. В Козьем парке Ижевска затопило пешеходный мост. Фотографию в редакцию «Сусанина» отправили читатели.

На снимке видно, что напор воды увеличился из-за дождя. Этим мостовым переходом часто пользуются сотрудники Радиозавода, возвращаясь после рабочей смены домой.

Также стоит сказать о том, что мост топит не в первый раз, так уже происходило во время продолжительных дождей.

Помимо этого, жители города в соцсетях публикуют снимки с улиц, на которых скопилось большое количество воды.