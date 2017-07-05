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      Пассажиры ижевских автобусов получат скидку на билет за бесконтактную оплату

      12:50, 05 июля, 2017
      12:50, 05 июля, 2017
      294
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      #Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#тарифы и цены
      Фото: пресс-служба ИПОПАТ
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      0

      В течение лета транспортники тестируют оплату проезда с помощью телефона или банковской карты.

      Ижевск. Удмуртия. Поездка в ижевских автобусах может обойтись пассажирам в 18 рублей. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, транспортники начали тестирование бесконтактной оплаты. Ранее для этого необходимо было установить специальное транспортное приложение, а карту должен был выпустить банк-партнер. Новая возможность не зависит от банка, выпустившего карту.

      На тестовом этапе оплатить проезд можно будет картой стандарта VISA с бесконтактным чипом. Если же чипа нет, то на смартфон с NFC-модулем можно установить стандартное приложение для Android и IOS и привязать к нему свою банковскую карту. 

      Тестирование продлится в течение лета на городских маршрутах. Стоимость проезда при бесконтактной оплате составит 18 рублей. Транспортники отмечают, что списание средств происходит не момент валидации на терминале кондуктора, поэтому смс-уведомление о списании денег со счета придет не во время поездки.

      Напомним, что при безналичной оплате «электронным кошельком» стоимость проезда составляет 19 рублей, за наличный расчет – 20 рублей.

       

      12:50, 05 июля, 2017
      294
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#тарифы и цены

       

       

       

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