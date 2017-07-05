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      В Ижевске 57 домов в районе Культбазы остались без горячей воды

      10:35, 05 июля, 2017
      10:35, 05 июля, 2017
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      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
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      С 5 по 18 июля здесь пройдут плановые гидравлические испытания магистральных теплосетей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 57 домов остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

      С 5 по 18 июля гидравлические испытания магистральных теплосетей пройдут по следующим адресам:

      - улица 10 лет Октября 32, 32А, 32в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 61;

      - улица Грибоедова 30а;

      - улица Льва Толстого 24, 26, 26а, 28;

      - улица Репина 30, 35, 40;

      - улица Серова 65, 67, 69, 79;

      - улица С.Ковалевской 11а, 13, 15;

      - улица Тимирязева 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

      - улица Холмогорова 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92.

      10:35, 05 июля, 2017
      29
      0
      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

       

       

       

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