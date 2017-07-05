Недостроенным бассейном на Советской в Ижевске заинтересовался концессионер

Его привлекут, если Газпром не выделит средства на продолжение его строительства.

Ижевск. Удмуртия. Два варианта решения проблемы недостроенного 50-метрового бассейна на улице Советской в Ижевске рассматривают власти Удмуртии. Если Газпром не выделит средства на продолжение его возведения, то объект передадут концессионеру, сообщил журналистам врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«С большой долей вероятности мы эту проблему решим. У нас есть два варианта. Вариант с Газпромом закончить этот проект, и он вполне реалистичен, но есть вариант не менее интересный - это концессия. На нас вышли операторы, которые за свои средства строят, достраивают, и потом управляют этим объектом», - сказал Бречалов.

Строить единственный в Удмуртии 50-метровый бассейн начали в 2013 году, но приостановили из-за отсутствия источника финансирования. Объект требует порядка 800 млн рублей вложений.