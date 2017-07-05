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      Недостроенным бассейном на Советской в Ижевске заинтересовался концессионер

      09:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      359
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн
      Фото: pixabay.com
      359
      0

      Его привлекут, если Газпром не выделит средства на продолжение его строительства.

      Ижевск. Удмуртия. Два варианта решения проблемы недостроенного 50-метрового бассейна на улице Советской в Ижевске рассматривают власти Удмуртии. Если Газпром не выделит средства на продолжение его возведения, то объект передадут концессионеру, сообщил журналистам врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «С большой долей вероятности мы эту проблему решим. У нас есть два варианта. Вариант с Газпромом закончить этот проект, и он вполне реалистичен, но есть вариант не менее интересный - это концессия. На нас вышли операторы, которые за свои средства строят, достраивают, и потом управляют этим объектом», - сказал Бречалов.

      Строить единственный в Удмуртии 50-метровый бассейн начали в 2013 году, но приостановили из-за отсутствия источника финансирования. Объект требует порядка 800 млн рублей вложений.

      09:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      359
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн

       

       

       

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