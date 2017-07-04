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      Организацию, которая признала барак по проезду Чапаева в Ижевске аварийным, проверят на коррупцию

      13:27, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      13:27, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      934
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      934
      0

      По словам врио главы Удмуртии, этот дом не входит в число самых аварийных в республике.

      Ижевск. Удмуртия. Лицензируемые организации, которое признают те или иные дома в Удмуртии аварийными, в том числе и барак по проезду Чапаева, 33, проверят на коррупцию. Об этом журналистам сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      По его мнению, здание по Чапаева,33 не является самым аварийным в регионе.

      «Я хочу проверить работу того муниципального учреждения на коррупционную составляющую, потому что Чапаева,33... Я не подвергаю сомнениям, что этот дом надо расселять, но Чапаева,33 не самый аварийный дом. Я на Песочной побывал, у нас много есть домов, которые не признаны аварийными, поэтому первое - на коррупционную составляющую, второе - я хочу понять, почему некоторые объекты не признаны аварийными, а они не то, что аварийные, их надо срочно расселять. Иначе там зимой крыша упадет и потом будем минуту молчания объявлять», - сказал Бречалов.

      Как рассказала корреспонденту «Сусанина» начальник информационно-аналитического управления администрации Ижевска Милана Семиволкова, решение по зданию на Чапаева, 33 выносило ГУП «Удмурттехинвентаризация».

      Напомним, в июне 2017 года Ижевск с рабочим визитом посетил Президент России Владимир Путин. 27 июня он заехал в барак по проезду Чапаева и на ряд оборонных предприятий столицы Удмуртии.

      Тогда же Владимир Путин потребовал расселить 11 семей, которые живут в аварийном доме. О состоянии жилища главе государства во время «Прямой линии» рассказала ижевчанка Анастасия Вотинцева.

      13:27, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      934
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

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