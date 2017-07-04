В Ижевске без горячей воды остались Металлург и Центр

С 4 по 17 июля в этих районах проведут гидравлические испытания магистральных теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключили в Ижевске в Металлурге и Центре. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 4 по 17 июля запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей.

Подачу ГВС приостановят по следующим адресам:

- улица 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а;

- улица Кирова 40а, 46, 56, 76;

- улица Нижняя 16, 18, 20, 30, 32;

- улица Школьная 1, 7, 8, 9, 11, 13.

- улица Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 7;

- улица Вадима Сивкова 194;

- улица Карла Маркса 218;

- улица Коммунаров 214а, 216а, 216б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285;

- улица Красноармейская 173, 175;

- улица Красногеройская 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77;

- улица Ленина 75;

- улица Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70;

- улица Ломоносова 2, 4, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;

- улица Максима Горького 71, 73, 74а, 84, 90.

- улица Пушкинская 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215;

- улица Советская 19, 21, 21а, 25, 31, 41, 66;

- улица Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;

- улица Университетская 1.