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      В Ижевске без горячей воды остались Металлург и Центр

      13:06, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:06, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      418
      0
      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
      Фото: pixabay.com
      418
      0

      С 4 по 17 июля в этих районах проведут гидравлические испытания магистральных теплосетей.

      Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключили в Ижевске в Металлурге и Центре. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 4 по 17 июля запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей.

      Подачу ГВС приостановят по следующим адресам:

      - улица 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а;

      - улица Кирова 40а, 46, 56, 76;

      - улица Нижняя 16, 18, 20, 30, 32;

      - улица Школьная 1, 7, 8, 9, 11, 13.

      - улица Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 7;

      - улица Вадима Сивкова 194;

      - улица Карла Маркса 218;

      - улица Коммунаров 214а, 216а, 216б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285;

      - улица Красноармейская 173, 175;

      - улица Красногеройская 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77;

      - улица Ленина 75;

      - улица Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70;

      - улица Ломоносова 2, 4, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;

      - улица Максима Горького 71, 73, 74а, 84, 90.

      - улица Пушкинская 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215;

      - улица Советская 19, 21, 21а, 25, 31, 41, 66;

      - улица Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;

      - улица Университетская 1.

      13:06, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      418
      0
      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

       

       

       

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